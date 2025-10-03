Sudah Tak Ada Lagi yang Bisa Diharapkan PPP di Tangan Mardiono

menu
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Thobahul Aftoni atau Toni mengucapkan istirja menyikapi terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum (SK Menkum) yang mengesahkan kepengurusan PPP di bawah komando Muhamad Mardiono.

"Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," kata Toni melalui layanan pesan, Jumat (3/10).

Dia mengatakan Mardiono selama memimpin PPP tidak mampu membawa partai Kabah masuk DPR RI.

Menurut dia, nasib PPP makin tak jelas di tangan Mardiono setelah terbit SK Menkum yang diteken Rabu (1/10).

"Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. PPP di tangan Mardiono sudah terbukti gagal lolos parliamentary threshold (PT)," ujar Toni.

Dia mengingatkan tak ada satu pun partai yang terlempar dari Senayan bisa kembali, terlebih nasib PPP di bawah Mardiono.

"Tidak ada satu parpol pun yang sudah terlempar dari Senayan bisa kembali lagi. Itu salah satu penyebabnya karena kembali dipimpin oleh orang yang sama. Oleh karena itulah PPP harus dipimpin oleh figur baru," kata Toni.

Dia juga mengucapkan istirja terhadap terbitnya SK Menkum yang dibuat tanpa verifikasi mendalam sesuai peraturan.

Sekretaris Jenderal GPK Thobahul Aftoni mengucapkan istirja menyikapi terbitnya SK Menkum yang mengakui Mardiono jadi Ketum PPP.

