Sudah Tercatat di Indodax, Edena Token Dorong Transformasi Ekonomi Digital Indonesia

jpnn.com - PT Edena Capital Nusantara secara resmi meluncurkan Token EDENA di Indodax, platform aset kripto terbesar di Indonesia.

Peluncuran ini menandai langkah penting dalam transformasi keuangan digital nasional sekaligus mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

Acara peluncuran dihadiri oleh Vice President Marketing Indodax Antony Kusuma serta CEO Edena Capital Nusantara Wook Lee, bersama sejumlah tokoh industri dan pejabat pemerintah di Jakarta, Rabu (15/10).

CEO Edena Capital Nusantara Wook Lee menjelaskan bahwa EDENA Token hadir untuk menghubungkan dunia keuangan global dengan aset nyata di Indonesia melalui teknologi blockchain konsorsium.

“EDENA bukan sekadar kripto, tapi jembatan antara modal global dan ekonomi riil Indonesia,” ujar Wook Lee.

“Kami ingin membuka akses investasi yang transparan dan inklusif, mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, serta menjadikan Indonesia pusat keuangan digital ASEAN.”

EDENA menargetkan pembukaan investasi mulai dari Rp 100 ribu, menciptakan 100 ribu lapangan kerja baru, dan menurunkan biaya pendanaan UMKM hingga 50 persen.

Vice President Indodax Antony Kusuma menyampaikan keyakinannya terhadap potensi EDENA Token di pasar kripto Indonesia yang terus berkembang.