Sudah Tinggalkan Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza Ternyata Masih Dapat Cinta Bobotoh

jpnn.com - Kiper Filipina sekaligus mantan kiper Persib Bandung Kevin Ray Mendoza mengaku bahagia dan terharu melihat dukungan Bobotoh untuk dirinya.

Kevin bersama Timnas Filipina melakoni laga FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Pakistan di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (29/9/2026).

Dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 itu, Kevin tampil penuh selama 90 menit di bawah mistar gawang. Dia mengaku takjub melihat dukungan Bobotoh meski dirinya sudah tidak lagi berstatus sebagai pemain Persib.

"Terima kasih dukungannya, melihat begitu banyak Bobotoh mendukung saya meskipun ini hari kerja, itu luar biasa," kata Kevin.

Sepanjang pertandingan, penonton tidak berhenti memberikan dukungan untuk timnya. Chant untuk Kevin saat masih berseragam Persib pun terus dinyanyikan dari tribunee.

Usai peluit panjang tanda pertandingan berakhir, Kevin menyempatkan diri menghampiri tribune timur stadion yang dipenuhi Bobotoh. Dia juga memberikan sarung tangan yang dikenakannya dalam pertandingan tersebut kepada Bobotoh secara acak.

Kevin mengatakan dirinya merasa diberkati dengan dukungan Bobotoh. Meskipun sudah tidak berseragam Maung Bandung, rasa saling memiliki antara dirinya dan Bobotoh masih terus terjaga.

"Saya merasa sangat beruntung dan diberkati (pernah membela Persib), terima kasih sekali lagi untuk semuanya," ucap Kevin.