Sudah Tua Jadi Preman, Modus Pura-Pura Tertabrak

Ilustrasi - pelaku ditangkap polisi. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Berusia 65 tua tahun tidak membuat pria berinisial A insaf menjadi preman.

Modus yang dia pakai dengan berpura-pura tertabrak pengendara untuk meminta uang ganti rugi.

Terakhir dia beraksi di wilayah Tambora, Jakarta Barat, sebelum akhirnya diringkus polisi.

Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara mengatakan A ditangkap di kawasan Jembatan 2 saat hendak melancarkan tindakannya pada Rabu (13/8) malam.

"Tersangka ditangkap saat akan beraksi. Awalnya, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa pelaku ini sedang melancarkan aksinya," kata Sudrajat saat dikonfirmasi, Kamis.

Dia mengatakan A ditangkap tanpa perlawanan dan langsung diamankan ke kantor polisi untuk diperiksa.

Kepada polisi, A mengaku telah melakukan tindak kejahatan dengan modus pura-pura menabrakkan diri ke pengendara.

"Kemudian, pelaku ini meminta tebusan atau biaya pengobatan kepada pengendara tersebut," ujar Sudrajat.

