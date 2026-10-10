Sudah Waktunya Gibran Menunjukkan Dokumen

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti dari Citra Institute Efriza menilai pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa dirinya tidak mungkin kuliah jika tidak lulus SMA belum cukup untuk mengakhiri polemik mengenai riwayat pendidikannya.

Menurut Efriza persoalan tersebut perlu dijawab melalui dokumen pendidikan yang relevan dan penjelasan dari institusi berwenang.

“Pernyataan bahwa seseorang tidak mungkin kuliah tanpa lulus SMA dapat dipahami secara umum. Namun, itu belum cukup untuk menjawab persoalan administratif dan hukum yang sedang diperdebatkan,” kata Efriza kepada JPNN.com, Jumat (9/10).

Dia mengatakan, hal utama yang perlu diperjelas bukan sekadar apakah Gibran pernah menempuh pendidikan tinggi.

Persoalannya adalah apakah riwayat pendidikan dan dokumen yang dimiliki telah memenuhi persyaratan yang berlaku ketika Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Efriza juga menyinggung putusan MK yang menyatakan permohonan terkait polemik tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.

Menurutnya, pertimbangan mengenai bukti dokumen pendidikan perlu dibaca secara cermat dan tidak boleh ditarik menjadi kesimpulan hukum yang melampaui isi putusan.

“Persoalan ini sebaiknya dijawab melalui dokumen pendidikan yang relevan, penjelasan institusi berwenang, serta pemeriksaan sesuai mekanisme hukum,” ujarnya.