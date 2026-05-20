menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Sudahi Penantian 22 Tahun, Arsenal Juara Liga Inggris

Sudahi Penantian 22 Tahun, Arsenal Juara Liga Inggris

Sudahi Penantian 22 Tahun, Arsenal Juara Liga Inggris
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi logo klub Liga Premier Inggris, Arsenal. (ANTARA/Gilang Galiartha)

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal juara Liga Inggris 2025/2026. Ini merupakan gelar juara Liga Inggris ke-14 Arsenal  dan yang keempat selama era Premier League.

Catatan Premier League, keberhasilan Arsenal menjuarai Liga Inggris menyudahi penantian 22 tahun setelah terakhir kali menjuarai liga pada 2004.

The Gunners keluar sebagai juara setelah Manchester City, pesaing terdekat mereka, diimbangi Bournemouth 1-1 di Stadion Vitality, Bournemouth, Rabu dini hari WIB.

Baca Juga:

Bournemouth unggul lebih dahulu melalui Eli Junior Kroupi, sebelum Man City menyamakan kedudukan melalui Erling Haaland.

Hasil ini membuat Man City menempati peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 78 poin dari 37 laga, terpaut empat angka dari Arsenal. Selisih empat angka tak mungkin lagi dikejar The Cityzens.

Bournemouth berada di peringkat keenam dengan 58 poin dari 37 pertandingan, terpaut tiga angka dari zona Liga Champions.

Baca Juga:

Man City memberikan ancaman pertamanya melalui tendangan Jeremy Doku yang dihalau kiper Bournemouth Djordje Petrovic.

Penyerang sayap City Antoine Semenyo membobol gawang Bournemouth.

Penantian selama 22 tahun telah berakhir, Arsenal akhirnya keluar sebagai juara Liga Inggris musim ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI