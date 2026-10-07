Sufmi Dasco di Usia 59 Tahun: Sang Arsitek Politik di Balik Jembatan Persatuan

jpnn.com - Memasuki usia 59 tahun pada 7 Oktober 2026, Sufmi Dasco Ahmad berada pada salah satu posisi strategis dalam perjalanan politik Indonesia.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, ruang kerjanya bersinggungan langsung dengan dinamika politik, keamanan, legislasi, dan kepentingan nasional.

Namun politik bagi Dasco bukan semata tentang memenangkan perdebatan. Politik juga tentang bagaimana perbedaan kepentingan dapat dipertemukan, bagaimana komunikasi tetap dibangun ketika kepentingan berseberangan, dan bagaimana keputusan politik pada akhirnya menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Di titik inilah istilah “arsitek politik pemersatu bangsa” menemukan relevansinya sebagai sebuah penilaian terhadap gaya dan peran politik Dasco—bukan sekadar jabatan formal.

Di tengah politik yang sering terjebak dalam polarisasi, kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan menjadi modal penting. Dasco sendiri pada Maret 2026 menyerukan penguatan persatuan nasional dan menekankan pentingnya kontribusi masyarakat sipil dalam menjaga kekompakan bangsa.

Bukan Sekadar Berbicara, tetapi Menghubungkan

Salah satu ruang yang memperlihatkan peran strategisnya adalah parlemen.

Dalam sejumlah agenda, Dasco berada pada posisi yang mempertemukan aspirasi masyarakat, fraksi-fraksi politik, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan.