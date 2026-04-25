Sugeng Suparwoto Beber Potensi Raksasa 68 Cekungan Migas

Ilustrasi tambang gas alam cair (LNG). Foto: dok Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto merespons rencana pemerintah membuka 116 blok minyak dan gas bumi (migas) baru.

Sugeng mengungkapkanbahwa Indonesia sebenarnya memiliki harta karun energi yang sangat besar namun belum terjamah secara optimal.

Berdasarkan data para ahli geologi, Sugeng menyebut Indonesia memiliki total 128 cekungan migas. Namun, hingga saat ini, baru separuhnya yang digarap.

"Sudah tereksplorasi dan eksploitasi itu baru 60 cekungan. Masih ada 68 cekungan, tanda kutip yang belum disentuh atau masih 'perawan'," ujar Sugeng di Jakarta, Sabtu (25/4).

Politikus NasDem ini menjelaskan, sebagian besar cekungan yang belum tersentuh tersebut berada di wilayah laut dalam. 

Tren temuan saat ini pun menunjukkan hasil yang konsisten, yakni cadangan gas alam yang melimpah.

"Hari-hari ini kalau kita temukan selalu gas, gas, dan gas. Kita memang kaya gas alam," tegasnya.

Sugeng kemudian merinci beberapa temuan raksasa yang menjadi tumpuan masa depan energi nasional.

