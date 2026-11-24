jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono sama-sama tokoh elite yang loyal serta punya kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Demikian dikatakan Dedi menanggapi status Amran dan Sugiono yang kini menjadi cawapres usulan Presiden Prabowo.

"Amran maupun Sugiono sama-sama tokoh elite yang sudah teruji kinerja dan loyalitasnya. Kedekatan keduanya dengan Presiden juga serupa meskipun berbeda jalur," kata Dedi melalui layanan pesan, Selasa (24/11).

Diketahui, Prabowo pada Senin (23/11) menyerahkan surat pengusulan dua nama cawapres pengganti Gibran Rakabuming kepada MPR RI, yakni Amran dan Sugiono.

Dedi mengatakan MPR akan sulit memilih satu dari dua tokoh jika majelis mengacu kapasitas dalam menentukan pilihan.

"Jika mengacu dari sisi kapasitas, MPR akan kesulitan menilai dan memilih di antara mereka, karena kemampuan menjadi wapres sama-sama dimiliki keduanya," lanjut dia.

Namun, kata Dedi, peta politik MPR saat ini condong mengarahkan pilihan kepada Sugiono ketimbang Amran.

Pertama, ujarnya, Sugiono merupakan politikus yang tergolong paling dekat secara emosional dengan Presiden Prabowo.