jpnn.com - Dalam lanskap politik Indonesia yang terus bergerak menuju transisi generasi, kemunculan figur-figur muda di lingkaran inti kekuasaan selalu menarik untuk dicermati.

Salah satu nama yang kerap menjadi sorotan sebagai representasi regenerasi di internal Partai Gerindra adalah Sugiono.

Bagi kalangan pendukung dan pengamat yang mengikuti perjalanan politiknya sejak awal berdirinya partai tersebut, Sugiono sering dipandang bukan sekadar politisi biasa, melainkan bagian dari lingkaran kepercayaan terdekat Presiden Prabowo Subianto—sebuah posisi yang menempatkannya dalam diskursus calon pemimpin masa depan, bahkan hingga ke tingkat bursa calon wakil presiden.

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Sejak Partai Gerindra didirikan, Sugiono dikenal sebagai salah satu kader muda—yang di internal kerap diistilahkan sebagai kelompok Jedi—yang tumbuh langsung di bawah tempaan pemikiran Prabowo.

Kedekatan ini melampaui relasi struktural partai; para pendukungnya melihat Sugiono sebagai "anak ideologis" yang memahami betul garis perjuangan, visi kebangsaan, serta cara pandang strategis sang mentor.

Keterlibatannya sejak awal sebagai bagian dari think tank partai membentuk karakternya sebagai perumus gagasan di balik layar sebelum akhirnya tampil di garis depan.

Wawasannya yang luas mengenai sejarah perjalanan dan perjuangan tokoh-tokoh nasional maupun dunia sering disebut oleh rekan-rekan sejawatnya sebagai fondasi yang membuat pemikirannya terasa terstruktur, rasional, dan berorientasi jangka panjang.

Dalam konteks kelayakan menuju panggung kepemimpinan nasional yang lebih tinggi, seperti posisi wakil presiden, rekam jejak di dua cabang kekuasaan menjadi modal yang signifikan.