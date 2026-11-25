Sugiono, Penerus Politik Prabowo?
Oleh: Laurens Ikinia - Dosen dan Peneliti Institute of Pacific Studies, Prodi Hubungan Internasional UKI Jakarta
jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 23 November 2026.
Dari dua nama itu, Sugiono paling jelas mewakili kesinambungan politik Prabowo.
Ia tumbuh di Gerindra, memahami cara partai itu bekerja, dan telah memperoleh pengalaman di parlemen serta pemerintahan.
Pencalonan ini menempatkan Sugiono di hadapan ujian yang selama ini belum ia hadapi pada tingkat nasional.
Selama bertahun-tahun, kedekatannya dengan Prabowo memberinya ruang untuk belajar dan bekerja di posisi strategis.
Kini, publik punya alasan untuk menilai apakah kader kepercayaan itu sanggup membangun kepemimpinannya sendiri.
Dari Gerindra ke Pemerintahan
Sugiono membawa modal yang jarang terkumpul pada satufigur.
Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 23 November 2026, yaitu Andi Amran Sulaeman
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