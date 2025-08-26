Suguhkan VR hingga Dart Games, Booth PIK2 Jadi Spot Favorit di BCA Expo 2025

jpnn.com - JAKARTA - Booth Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 di BCA Expo 2025 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang, Banten, menarik perhatian masyarakat pengunjung pameran.

Suasana berbeda sangat terasa di booth PIK2 BCA Expo 2025 itu.

Booth PIK2 tidak hanya memamerkan brosur dan maket, tetapi mengajak pengunjung langsung merasakan sensasi menjelajahi hunian lewat teknologi virtual reality (VR).

Selain itu, booth PIK2 juga menyediakan permain Dart Games, yang membuatnya selalu dipadati pengunjung dari berbagai usia.

Produk terbaru Okinawa Designer Series yang bergaya Jepang modern juga ikut ditampilkan, lengkap dengan highlight kawasan PIK2 yang tengah berkembang pesat.

Bagi sebagian pengunjung, daya tarik bukan hanya pada pengalaman unik melainkan juga promo besar-besaran yang ditawarkan; Free iPhone 16 Pro Max, diskon provisi 50 persen, hingga bebas PPN sampai 2025.

“Booth ini beda banget, bisa main, bisa coba VR, terus ada promo iPhone 16 juga. Jadi, bukan sekadar pameran properti, tetapi pengalaman yang bikin saya betah lama-lama di sini,” cerita Dimas, pengunjung asal Jakarta Barat.

Dengan atmosfer interaktif, booth PIK2 sukses menyajikan pengalaman baru, sekaligus menguatkan citranya sebagai destinasi hunian modern dan menyenangkan. (jpnn)