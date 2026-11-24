jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhaimi, menyayangkan ketidakhadiran jajaran Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Timur dalam kegiatan reses bersama masyarakat.

Padahal, kehadiran instansi tersebut dinilai penting untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan yang disampaikan warga.

Suhaimi mengungkapkan, dalam beberapa kali kegiatan reses, jajaran Sudin SDA Jakarta Timur hampir tidak pernah hadir secara langsung.

Kehadiran instansi tersebut hanya diwakili oleh kepala satuan pelaksana (Kasatpel) di tingkat kecamatan. Dia menilai sikap tersebut kurang menghargai undangan yang telah disampaikan.

"Yang datang hanya Kasatpel kecamatan. Berulang kali kami mengundang, hampir tidak ada dari jajaran Sudin yang hadir," kata Suhaimi, Selasa (24/11).

Dia membandingkan hal tersebut dengan sejumlah suku dinas lain yang bukan mitra kerja Komisi D, tetapi justru menunjukkan perhatian terhadap aspirasi masyarakat.

Salah satunya adalah Sudin Olahraga Jakarta Timur yang dihadiri langsung oleh kepala suku dinas (Kasudin) karena masyarakat mengharapkan kehadiran pejabat terkait.

Dalam kegiatan reses tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta empat periode itu juga menerima sejumlah keluhan warga, salah satunya terkait perubahan data desil yang berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial.