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Suhari Menangkan Praperadilan di PN Jakarta Selatan

Suhari Menangkan Praperadilan di PN Jakarta Selatan
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Suhari alias AOH akhirnya memperoleh putusan praperadilan yang mengabulkan seluruh permohonannya setelah hampir delapan tahun menyandang status tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan ringan. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Suhari alias AOH akhirnya memperoleh putusan praperadilan yang mengabulkan seluruh permohonannya setelah hampir delapan tahun menyandang status tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan ringan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan yang diajukan terhadap Polda Metro Jaya.

Salah satu persoalan utama yang dipersoalkan adalah lamanya proses penanganan perkara tanpa kepastian hukum.

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Putusan tersebut menjadi perkembangan penting bagi Suhari yang telah berstatus tersangka sejak September 2018.

Dia menilai proses hukum yang berjalan selama bertahun-tahun telah menimbulkan ketidakpastian, terlebih hingga kini perkara tersebut dinilai belum memperoleh penyelesaian yang jelas.

Kuasa hukum Suhari, Hebarto Sinaga dari Osman Lofim menyampaikan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan telah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

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Menurut Hebarto, salah satu substansi yang menjadi dasar permohonan adalah adanya penundaan penanganan perkara secara berkepanjangan atau undue delay.

Dia menilai kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan karena setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang memberikan kepastian dan berjalan dalam waktu yang wajar.

Suhari alias AOH akhirnya memperoleh putusan praperadilan yang mengabulkan seluruh permohonannya setelah hampir delapan tahun menyandang status tersangka.

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