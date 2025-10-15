Suhu Maksimum Bandung Sentuh 35 Derajat Celcius, Begini Penjelasan BMKG

jpnn.com, BANDUNG - Suhu udara di wilayah Bandung Raya terasa lebih panas dari biasanya dalam beberapa hari terakhir.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan suhu udara yang lebih panas dikarenakan masa peralihan musim.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Teguh Rahayu mengatakan suhu maksimum di wilayah Bandung Raya hingga 19 Oktober 2025 mendatang diperkirakan mencapai 31 hingga 35 derajat celcius.

"Suhu minimum di Bandung Raya di antara 18-20 °C, suhu maksimum di Bandung Raya di antara 31-35 °C," kata Ayu--sapaannya--dalam keterangan resmi BMKG, Rabu (15/10).

BMKG mencatat suhu maksimum di wilayah Bandung Raya menyentuh angka 35,4 derajat celcius pada 4 Oktober 2025 lalu, sementara suhu terendahnya ada di angka 18,6 derajat celcius pada 9 Oktober 2025.

Ayu menyebut suhu udara yang terasa lebih panas saat ini disebabkan karena beberapa hal, salah satunya masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

"Suhu panas disebabkan oleh minim tutupan awan, masa peralihan, dan posisi matahari yang bergerak ke selatan," ujarnya.

Di sisi lain, Ayu menuturkan peralihan musim dari kemarau ke hujan sudah terjadi di sebagian wilayah utara dan selatan Jawa Barat.