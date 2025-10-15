menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Suhu Maksimum Bandung Sentuh 35 Derajat Celcius, Begini Penjelasan BMKG

Suhu Maksimum Bandung Sentuh 35 Derajat Celcius, Begini Penjelasan BMKG

Suhu Maksimum Bandung Sentuh 35 Derajat Celcius, Begini Penjelasan BMKG
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi BMKG soal cuaca di Bandung. Foto Ricardo/JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Suhu udara di wilayah Bandung Raya terasa lebih panas dari biasanya dalam beberapa hari terakhir.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan suhu udara yang lebih panas dikarenakan masa peralihan musim.

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Teguh Rahayu mengatakan suhu maksimum di wilayah Bandung Raya hingga 19 Oktober 2025 mendatang diperkirakan mencapai 31 hingga 35 derajat celcius.

Baca Juga:

"Suhu minimum di Bandung Raya di antara 18-20 °C, suhu maksimum di Bandung Raya di antara 31-35 °C," kata Ayu--sapaannya--dalam keterangan resmi BMKG, Rabu (15/10).

BMKG mencatat suhu maksimum di wilayah Bandung Raya menyentuh angka 35,4 derajat celcius pada 4 Oktober 2025 lalu, sementara suhu terendahnya ada di angka 18,6 derajat celcius pada 9 Oktober 2025.

Ayu menyebut suhu udara yang terasa lebih panas saat ini disebabkan karena beberapa hal, salah satunya masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

Baca Juga:

"Suhu panas disebabkan oleh minim tutupan awan, masa peralihan, dan posisi matahari yang bergerak ke selatan," ujarnya.

Di sisi lain, Ayu menuturkan peralihan musim dari kemarau ke hujan sudah terjadi di sebagian wilayah utara dan selatan Jawa Barat.

BMKG menjelaskan soal penyebab cuaca di Bandung Raya yang terasa lebih panas dalam beberapa hari terakhir.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI