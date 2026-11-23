jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta berkomitmen mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda) yang selaras dengan kebijakan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mampu menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peraturan Daerah Tahun 2026 bertema 'Membangun Ekosistem Produk Hukum Daerah yang Transformatif Menuju Indonesia Emas 2045' di Ecovention Ecopark Ancol, Senin (23/11).

Suhud menilai sinkronisasi antara produk hukum daerah dan pusat menjadi hal penting agar regulasi yang dibentuk tidak saling bertentangan maupun menghambat pembangunan dan aktivitas ekonomi.

“Poin yang paling penting adalah bagaimana kami membangun sinkronisasi produk hukum agar sesuai dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana agar produk hukum daerah tidak menghambat ataupun tidak bertentangan dengan produk hukum pusat,” ujar Suhud.

Suhud mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD perlu memperhatikan keselarasan materi Perda dengan ketentuan perundang-undangan nasional.

Dengan demikian, regulasi daerah dapat mendukung perkembangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Suhud, substansi Perda juga harus berangkat dari kebutuhan nyata warga.

Karena itu, keberhasilan pembentukan regulasi tidak semata-mata dilihat dari banyaknya Perda yang dihasilkan, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat.