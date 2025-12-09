Suka Duka Tawa Menutup JAFF 2025

jpnn.com, YOGYAKARTA - Film persembahan Bion Studios dan Spasi Moving Image yang berjudul, Suka Duka Tawa menjadi closing film JAFF 2025.

Mendapat antusiasme tinggi dari penonton bahkan sejak penjualan tiket yang terjual habis (sold out) pada hari pertama penjualan, Suka Duka Tawa menerima respons positif yang menutup pergelaran festival film internasional terbesar Indonesia itu dengan hangat.

Kisah haru Tawa (Rachel Amanda) sebagai komika Stand Up Comedy yang ditinggal Bapaknya, Keset (Teuku Rifnu Wikana)–seorang komedian televisi terkenal, dan harus berjuang berdua bersama sang Ibu (Marissa Anita), mengarahkan Tawa untuk meregulasi trauma dan lukanya lewat panggung Stand Up Comedy.

Komedi-komedinya mengalir dari pengalaman personal ditinggal Bapak, dan menghasilkan tawa paling keras yang datang dari lukanya yang paling dalam.

Tidak berhenti diputar sebagai Closing Film JAFF 2025, film Suka Duka Tawa juga melanjutkan perjalanan lewat Mendadak Screening di CGV Depok Mall pada Minggu, 7 Desember 2025. Antusiasme penonton pun sangat tinggi, hingga antrean mengular. Dalam special screening tersebut, penonton juga berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif yang sudah termasuk harga tiket.

Beragam reaksi pun muncul dari para penonton di Mendadak Screening Suka Duka Tawa. Banyak dari para penonton yang merasa dekat dengan film itu dan bisa merasakan berbagai roller coaster emosi. Mulai dari sedih, tertawa, hingga kangen dengan sosok Ibu.

Suka Duka Tawa disutradarai oleh Aco Tenriyagelli, dengan naskah yang ditulis oleh Indriani Agustina. Film tersebut diproduseri oleh Tersi Eva Ranti dan Ajish Dibyo, dan Ajeng Parameswari sebagai produser eksekutif.

“Di film ini, saya ingin berbicara tentang relasi orang tua dan anak. Ada banyak dari kita yang merasa canggung dan pada akhirnya sulit untuk berkomunikasi dengan orang tua, begitu juga sebaliknya orangtua sulit untuk mengungkapkan perasaan cinta ke anaknya," ungkap penulis dan sutradara Aco Tenriyagelli dalam keterangan resmi.