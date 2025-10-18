menu
Suka Duka Tawa, Rachel Amanda Kini Jadi Komika

Rachel Amanda, dalam cuplikan film Suka Duka Tawa. Foto: Dok. Bion Studios

jpnn.com, JAKARTA - Bion Studios, perusahaan film bagian dari Visinema Group, mempersembahkan film terbaru drama komedi berjudul Suka Duka Tawa.

Adapun Suka Duka Tawa sekaligus menjadi debut film panjang dari sutradara Aco Tenriyagelli.

Aco sebelumnya dikenal lewat karya serial populer, film pendek, video musik, dan iklan komersial. Dia meraih nominasi Piala Citra untuk Film Pendek Terbaik, serta berbagai penghargaan lain untuk video musik dan iklan yang disutradarainya.

Film Suka Duka Tawa akan dibintangi oleh Rachel Amanda, dan para pemain lain yang segera diumumkan.

Dalam video pengumuman judul yang dirilis di kanal media sosial Bion Studios, terlihat Rachel Amanda berdiri di depan mikrofon, gugup tetapi jenaka.

"Gue tuh bingung ya," ucapnya, disambut tawa penonton, menjadi cuplikan pertama dari dunia Suka Duka Tawa.

Seperti yang tersirat dari video, film tersebut akan mengikuti kisah seorang pelawak tunggal (komika) yang diperankan oleh Rachel Amanda.

Suka Duka Tawa menjadi kolaborasi antara Bion Studios dan Spasi Moving Image. Film itu diproduseri oleh Tersi Eva Ranti dan Ajish Dibyo.

