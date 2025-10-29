Suka Pakai Sabu-Sabu Bareng, AAS Bunuh HJ Tanpa Ampun
jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengungkapkan pelaku berinisial AAS (37) yang menganiaya rekannya sendiri hingga tewas berinisial HJ (42) di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Sabtu (25/10) sempat memakai sabu-sabu bersama-sama.
"Pelaku dan korban ini sama-sama pengguna narkoba. Mereka sudah tiga kali menggunakan sabu bersama, dan sebelum kejadian pun masih sempat memakai bareng," kata Kapolsek Jatinegara Kompol Samsono saat konferensi pers, Rabu (29/10).
Menurut dia, hubungan antara pelaku dan korban sebenarnya cukup dekat karena sama-sama pengguna.
Namun, hubungan itu memburuk setelah pelaku merasa dibohongi korban dalam urusan pembelian sabu-sabu.
"Pelaku merasa kesal karena beberapa kali korban berbohong soal pembelian sabu. Tiga kali beli bersama, dua kali mereka pakai bersama-sama, dan yang sekali beli dibohongi, korban bilang barangnya tidak ada, tetapi ternyata digunakan sendiri. Dari situ pelaku marah dan timbul niat untuk menyerang," jelas Samsono.
Dia menegaskan kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya penyalahgunaan narkotika yang bisa memicu tindak kekerasan.
"Awalnya hanya masalah pribadi, tetapi karena keduanya pengguna narkoba, emosi tidak terkendali dan berujung pada kematian," katanya.
Peristiwa bermula ketika pelaku berinisial AAS (37) sedang duduk di rumah kontrakannya di kawasan Perumahan Polonia bersama calon istrinya berinisial E dan temannya G.
Berteman dekat dan suka konsumsi sabu-sabu bareng, tidak membuat AAS mengurungkan niat menghabisi HJ.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gunawan Pembunuh Ibu dan Anak di Bengkulu Divonis Mati
- Dua Pengedar Narkoba Dibekuk Polisi
- 1 Kg Sabu-Sabu dari Sumut Rencananya Dikirim ke Pekanbaru
- Ingatkan Anak Muda Jauhi Narkoba, Raffi Ahmad Kenang Masa Lalu
- 2 Pengedar Sabu-Sabu Diringkus Polres Muara Enim, Terancam 20 Tahun Penjara
- Merasa Terganggu Suara Berisik, Pria Warga OKU Membunuh Tetangga