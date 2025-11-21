Suka Petentengan, Penjual Kopi di Cileungsi Dibacok Pedagang Pecel Lele
jpnn.com - Kasus pembacokan antarpedagang terjadi di wilayah hukum Polsek Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat pada Rabu malam (19/11/2025).
Kasus pembacokan menggunakan kapak yang mengakibatkan tiga orang korban luka-luka itu kini ditangani polisi.
Kapolsek Cileungsi Kompol Edison menyebut insiden pada Rabu malam itu bermula dari kekesalan pedagang pecel lele berinisial W terhadap pedagang kopi berinisial U.
Pelaku menyebut korban kerap berperilaku buruk dan mengganggu usahanya.
"Korban perilakunya kurang baik di situ," ujar Edison, Kamis (20/11/2025).
Pelaku mengaku sering dirugikan korban, mulai dari perusakan lapak, mengusir pembeli hingga menaruh ayam hidup yang membuat area jualannya kotor.
"Jadi, memang korban sering mengganggu," kata perwira polisi itu.
Situasi memanas ketika pelaku melihat korban petententengan dalam kondisi mabuk sekitar pukul 20.30 WIB.
Seorang penjual kopi di Cileungsi yang suka petentengan dibacok pakai kapak oleh pedagang pecel lele. Begini kronologi pembacokan itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Masih Muda, AF Terlibat Pencurian dan Pembacokan di Karawang
- Agus Himawan: Revitalisasi Pasar Pramuka Penting untuk Kenyamanan Pedagang & Pembeli
- Sempat Kabur, Pembacok Petani di Ogan Ilir Akhirnya Ditangkap
- Kebakaran Kios Sukahaji Bandung, Api Cepat Membesar, 14 Unit Mobil Blangwir Dikerahkan
- Pramono Gratiskan Sewa Kios Selama 6 Bulan untuk Pedagang Sentra Fauna Lenteng Agung
- Lewat Program BMD, Pedagang Bukittinggi Sukses Sekolahkan Anak hingga Kuliah