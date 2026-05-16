Sukacita Foolad Sirjan Iranian Bisa Masuk Final AVC Champions League 2026

jpnn.com, PONTIANAK - Kemenangan tim voli putra Iran, Foolad Sirjan Iranian di semifinal AVC Champions League 2026 sangat bermakna.

Tim asuhan Behrouz Ataei Nouri itu melaju ke partai puncak seusai mengalahkan wakil Jepang, JTEKT Stings Aichi dengan skor 3-0 (25-22, 25-19, 25-20) di GOR Terpadu A. Pontianak, Sabtu (16/5).

Hasil tersebut membuat Ali Ramezani dan kolega untuk kali ketiga melangkah ke final setelah sebelumnya pada edisi 2021 dan 2024.

Suasana suka cita tembus ke final kemudian menjadi haru lantaran para pemain Foolad Sirjan Iranian saat ini tengah berjuang dari ketidakpastian akibat gelombang serangan militer Amerika Serikat.

Middle blocker, Amirhossein Toukhteh menyebut kemenangan timnya di semifinal AVC Champions League 2026 bermakna besar untuk masyarakat Iran.

“Dalam situasi sulit yang sedang dialami Iran, kami ingin memberikan kebahagiaan bagi rakyat Iran lewat kemenangan ini,” ungkap pemain kelahiran 4 September 2001 itu.

Dengan kemenangan ini, Foolad Sirjan Iranian akan menunggu pemenang laga Jakarta Bhayangkara Presisi melawan wakil Korea, Hyundai Capital Skywalkers di partai final.

Amirhossein Toukhteh berharap bisa mengantarkan timnya meraih gelar juara sekaligus menjadi hadiah terbesar untuk warga Iran yang kini tengah dilanda ketakutan akibat serangan militer Amerika Serikat.