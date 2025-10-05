Sukamta Bilang Netflix Punya Konten LGBT, X Edarkan Pornografi dan Judi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut tayangan di platform digital, khususnya Netflix yang menghadirkan konten animasi pro-LGBT meresahkan publik.

“Kami menyayangkan adanya tayangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan bisa merusak perkembangan anak," kata Sukamta pada Minggu (5/10).

Menurut dia, tayangan berpotensi dikonsumsi oleh anak-anak di Indonesia dan bertentangan norma serta hukum.

Sukamta menyebutkan pemerintah melalui Kemenkomdigi harus menindak tegas konten pro-LGBT.

"Kami mendukung langkah Kominfo untuk memanggil Netflix dan memastikan konten impor disesuaikan dengan norma serta hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar legislator fraksi PKS itu.

Sukamta pun turut menanggapi seruan Elon Musk untuk memboikot Netflix, tetapi aplikasi orang terkaya di dunia itu, Twitter/X jauh lebih bermasalah.

Wakil rakyat dari dapil Yogyakarta itu mengatakan X menjadi wadah beredarnya konten pornografi dan promosi judi online.

“Harus kami tegaskan, persoalan yang lebih meresahkan ada pada Twitter/X. Platform ini memungkinkan penyebaran konten pornografi dan perjudian online dengan sangat mudah," kata Sukamta.