Sukarelawan Angkut 361 Kg Sampah dari Bantaran Ciliwung di Depok

jpnn.com, DEPOK - Sukarelawan yang terlibat dalam kegiatan pembersihan bantaran Sungai Ciliwung, Depok, mengumpulkan lebih dari 361 kilogram sampah.

Jenis sampah yang ditemukan antara lain tekstil, stirofoam, karet, dan berbagai kategori plastik.

Kegiatan bertajuk River Clean-Up tersebut melibatkan karyawan dan tenaga pemasar PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) serta komunitas Langit Biru Pertiwi dan Yayasan Ciliwung Lestari.

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Sampah yang dikumpulkan kemudian dipilah dan ditimbang untuk dikelola lebih lanjut.

Aksi bersih sungai itu juga disertai edukasi pengelolaan sampah, kesehatan, dan literasi keuangan kepada 50 siswa SMP Negeri 34 Depok.

Sesi edukasi lingkungan turut melibatkan Veritas Edukasi Lingkungan (VEL).

Pendiri VEL Benedict Wermter menilai kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah perlu diikuti perubahan kebiasaan sehari-hari.

“Perubahan dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Benedict, Senin (2/11).