Sukarelawan Bakti BUMN 2026 Perkuat Kedaulatan Sosial di Samosir

jpnn.com, JAKARTA - MIND ID menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang, salah satunya terealisasi dalam kegiatan Relawan Bakti BUMN 2026 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara pada Agustus 2026.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama mengatakan melalui program yang menyasar bidang pendidikan, lingkungan, pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK), serta kesehatan, perusahaan berupaya menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

Dia mengatakan pembangunan Indonesia yang berdaulat membutuhkan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang baik, produktif dan sehat, agar mampu mengembangkan potensi daerah, serta menjaga kelestarian alam di daerahnya secara mandiri.

Baca Juga: Wadirut MIND ID Sebut SDM Unggul Jadi Investasi Strategis Bangsa

Menurut dia, makna kemerdekaan saat ini adalah bagaimana seluruh elemen bangsa bersama-sama menciptakan kemandirian ekonomi negara.

“Melalui Program Relawan Bakti BUMN, MIND ID ingin turut berkontribusi dalam memperkuat fondasi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang semakin berdaulat,” ujar Pria.

Pada bidang pendidikan, sukarelawan MIND ID menyelenggarakan Kelas Inspirasi dan edukasi Makan Bergizi serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi 200 siswa di SMA Negeri 1 Simanindo dan SD Negeri 15 Ambarita.

Baca Juga: PB PASI Ungkap Peran Penting Dukungan MIND ID untuk Kemajuan Atletik Indonesia

Kegiatan dikemas melalui permainan interaktif, storytelling, dan edukasi kesehatan yang bertujuan menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proses belajar mengajar, MIND ID juga menyerahkan 200 paket perlengkapan sekolah, perlengkapan olahraga berupa bola voli, bola sepak, dan net voli, serta menghadirkan mural edukatif di lingkungan sekolah.