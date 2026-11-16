Sukarelawan Prabowo Dukung Sufmi Dasco Jadi Wapres RI

jpnn.com, JAKARTA - Sukarelawan Arus Bawah Prabowo (ABP) menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad layak menjadi Wakil Presiden RI untuk periode 2026–2029.

Meski demikian, sukasukarelawan menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan penentuan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP sukarelawan ABP Supriyanto mengatakan, Dasco memiliki sejumlah kriteria yang dibutuhkan untuk mendampingi Prabowo. Salah satunya adalah rekam jejak yang dinilai baik serta tidak memiliki persoalan pada masa lalu.

"Dasco memiliki dedikasi dan loyalitas pada Presiden, memahami dan menjiwai program politik janji kampanye yang tertuang dalam Asta Cita serta mempunyai rekam jejak dalam membangun relasi lintas suku, agama, partai politik dan sektoral masyarakat," kata Supriyanto, dalam siaran pers, Minggu (15/11).

Supriyanto yang akrab disapa Antok menjelaskan, dukungan terhadap Dasco merupakan aspirasi anggota sukarelawan pendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 serta sejumlah elemen masyarakat, mulai dari petani, buruh, nelayan hingga pengemudi ojek online.

Meski mendorong nama Dasco, ABP menegaskan tidak ingin mengurangi hak prerogatif Presiden Prabowo dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI.

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Sukarelawan tersebut juga menyebut MPR telah menjadwalkan agenda pemilihan wakil presiden pada 2 Desember 2026.

ABP berharap aspirasi masyarakat yang mendukung Dasco dapat menjadi pertimbangan Prabowo dalam menentukan dua calon yang akan diajukan kepada MPR.