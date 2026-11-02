Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dibatalkan MA, Feri Amsari: DPR Bisa Lakukan Pemakzulan

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebutkan DPR RI bisa saja melakukan pemberhentian (pemakzulan/impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.

Menurut dia, berdasarkan ketentuan 7A 7B Undang-Undang Dasar 1945, DPR wajib mengeluarkan pendapat bahwa Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wapres.

Ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sendiri mengatur tentang mekanisme pemberhentian (pemakzulan/impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“DPR wajib melakukan upaya untuk mengeluarkan pendapat bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden yang konsekuensinya berlaku proses impeachment ke depan,” ucap Feri saat dihubungi JPNN.com, dikutip Senin (2/11).

Dia menjelaskan bahwa DPR mempunyai tiga hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

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Untuk hak interpelasi, Feri menyebutkan DPR bisa bertanya terlebih dahulu kepada pihak-pihak tertentu terutama wapres atau bisa dengan langsung melakukan penyelidikan karena sudah ada dua putusan pengadilan tertinggi, yaitu MK dan MA.

“Atau bahkan sama sekali langsung menyatakan pendapat itu boleh. Yang mana itu tentu terserah DPR, bagaimana eskalasi politiknya juga tentu DPR yang lebih paham,” kata dia.