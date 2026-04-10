Suket Penyetaraan SMA Gibran Tak Sah, Mahfud MD Singgung Jabatan Wapres dan Pidana

jpnn.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) tentang surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

MA mengabulkan permohonan kasasi nomor 742/K/TUN/2026 terkait Suket) penyetaraan SMA Gibran pada Jumat (30/10/2026).

Penggugat HM Subhan mengonfirmasi kabar MA mengabulkan permohonan kasasi itu untuk seluruhnya melalui putusan pada Jumat.

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Diketahui, Subhan mengajukan tiga petitum, yakni meminta gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan tidak sah, dan meminta dokumen tersebut ditarik dari pihak yang pemegang, yakni Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.

"Vonis MA yang membatalkan Suket setara SMA untuk Gibran sudah jelas," kata Mahfud melalui cuitannya di X, dikutip Jumat malam.

Mahfud lantas menyinggung soal jabatan Wapres setelah adanya putusan MA tersebut.

"Follow up atas jabatannya sebagai Wapres terserah kepada politik, mau pilih jalan yang mana," ujar Mahfud.

Namun demikian, pakar hukum tata negara itu juga bicara soal pidana terkait pembuatan Suket dan pasal selundupan di Paraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).