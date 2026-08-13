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Sukses Aliri Gas ke 11 Ribu Rumah, Jargas PGN di Tangsel Mencapai 373 Kilometer

Sukses Aliri Gas ke 11 Ribu Rumah, Jargas PGN di Tangsel Mencapai 373 Kilometer
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Pengaliran Gas ke rumah warga. Foto: doc CGP2

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus memperluas pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Tangerang Selatan, Banten.

Saat ini, jaringan gas PGN di wilayah tersebut telah mencapai 373 kilometer dan melayani sekitar 11 ribu pelanggan yang tersebar di 126 klaster.

Group Head City Gas Project PT PGN Lebiner Sinaga mengatakan pembangunan jargas akan terus dilanjutkan di berbagai daerah di Indonesia.

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Khusus Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, PGN berencana segera memulai pembangunan jargas di sejumlah wilayah baru.

“Jargas untuk rakyat. Jargas itu tidak hanya berbicara mengenai gas untuk memasak, tetapi juga menyangkut ketahanan energi. Gas bumi yang tersedia di dalam negeri dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” kata Lebiner, Kamis (13/8).

Menurut dia, semakin banyak masyarakat menggunakan gas bumi melalui jaringan perpipaan, semakin besar pula peluang Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor.

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Karena itu, dia meminta dukungan berbagai pihak untuk menyukseskan pembangunan jargas yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Project Manager City Gas 2 PT PGN Rudi Permadi mengatakan sejumlah klaster di kawasan Bintaro Jaya menjadi sasaran pembangunan jargas berikutnya.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus memperluas pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Tangerang Selatan, Banten.

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