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Sukses Bangun Wisata Budaya, Desa Bugisan Binaan Astra Bikin Wamen PPPA Terpukau

Sukses Bangun Wisata Budaya, Desa Bugisan Binaan Astra Bikin Wamen PPPA Terpukau
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Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Veronica Tan (keenam kiri), Head of Environment & Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti (kelima kiri) bersama masyarakat Desa Sejahtera Astra Bugisan mengikuti kesenian Gejog Lesung dengan latar Candi Plaosan saat mengunjungi Desa Sejahtera Astra Bugisan, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (12/8).  Foto: dok sumber

jpnn.com, KLATEN - Desa Sejahtera Astra Bugisan di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terus menggali potensi budaya dan pariwisata berbasis masyarakat.

Sejak mendapat pendampingan PT Astra International Tbk pada 2022, pendapatan wisata desa tersebut meningkat 56,3 persen.

Pendapatan sektor wisata yang semula tercatat Rp491 juta kini mencapai Rp767 juta.

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Pertumbuhan itu ditopang pengembangan seni tradisional, kerajinan lokal, wisata edukasi, hingga paket wisata yang mengajak pengunjung merasakan langsung kehidupan masyarakat desa.

Perkembangan tersebut turut menarik perhatian Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Dia mengunjungi Desa Sejahtera Astra Bugisan pada Rabu (12/8/2026) untuk melihat langsung penerapan konsep living culture yang mengangkat budaya, kehidupan sehari-hari, dan potensi lokal sebagai daya tarik wisata.

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Dalam kunjungan tersebut, Veronica didampingi Head of Environment & Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti dan Penggerak Desa Sejahtera Astra Bugisan Rudi Riono.

Rangkaian kegiatan dipusatkan di Paseban Candi Kembar.

Sejak mendapat pendampingan PT Astra International Tbk pada 2022, pendapatan wisata desa tersebut meningkat 56,3 persen

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