jpnn.com, JAKARTA - Konferensi blockchain terbesar di Indonesia, Web3 Week Asia 2026, sukses diselenggarakan pada 11–12 November 2026 di Kuningan City Ballroom, Jakarta.

Bertema “Generational Opportunity”, acara tersebut dihadiri lebih dari 6.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari investor, trader, developer, content creator, komunitas, hingga pelaku industri Web3.

Co-Founder Web3 Week Asia Alex Rumondor mengatakan pemilihan tema tersebut didasarkan pada besarnya potensi industri yang masih terbuka untuk dieksplorasi oleh generasi muda maupun masyarakat luas.

“Namun, yang paling penting, opportunity di industri ini bisa datang dari mana aja. Jangan cuma terpaku sama trading. Kalian bisa kerja di industri ini,” kata Alex dalam keterangannya, Senin (23/11).

Adapun kehadiran peserta dari berbagai wilayah menjadi gambaran meningkatnya ketertarikan terhadap perkembangan teknologi blockchain dan peluang ekonomi digital.

“Jadi Web3 content creator, atau build project kalian sendiri. Pintunya banyak banget, tinggal kalian mau lock in dan belajar atau enggak,” ujar Alex.

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Di balik penyelenggaraan Web3 Week Asia, terdapat empat founder yang membangun dan mengembangkan konferensi ini, yaitu Alex J. Rumondor, Andreas Tobing, Jodi Kalim, dan Muhammad Rofiq.

Melalui kolaborasi dan visi bersama, mereka berupaya menghadirkan platform yang dapat mempertemukan pelaku industri sekaligus memperluas perkembangan ekosistem blockchain di Indonesia dan Asia.