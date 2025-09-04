Sukses dengan Klien Internasional, Orely Design Studio Asal Sukabumi Bidik Pasar RI

jpnn.com, SUKABUMI - Dari kota kecil Sukabumi, Jawa Barat, sebuah design studio telah menorehkan prestasi di panggung dunia.

Setelah berhasil bekerja bersama lebih dari 100 klien di 25 negara dan lima benua dunia, Orely Design Studio kini hadir untuk membawa dampak positif di pasar Indonesia.

Dengan semangat membumi, Orely Design Studio sebagai ekosistem digital hadir bertujuan untuk mendukung digitalisasi pertumbuhan bisnis di Indonesia dengan berbagi cerita melalui desain produk digital dan website yang fungsional, modern, dan relevan.

Fokus mereka pada desain antarmuka pengguna (UI/UX), branding, dan pengalaman digital jadi jembatan untuk menghubungkan kreativitas lokal dengan standar global.

Kemampuan untuk menjadi jembatan itu lahir dari sebuah keyakinan mendasar. Bagi Orely Design Studio, desain bukanlah sekadar estetika visual, melainkan cara membangun koneksi yang tulus antara sebuah merek dengan audiensnya.

Di tengah arus informasi digital yang padat, pengalaman pengguna yang hangat dan intuitif menjadi kunci untuk membangun hubungan jangka panjang.

“Indonesia punya energi kreatif yang luar biasa,” ujar Riko Sapto Dimo, Founder & Managing Director Orely Design Studio.

“Pengalaman kami di panggung global mengajarkan banyak hal, dan sekarang kami ingin membawa semua pembelajaran itu kembali ke Indonesia. Kami ingin berkontribusi membangun talenta dan meningkatkan standar UI/UX di Indonesia agar bisa bersinar di kancah internasional,” ujarnya.