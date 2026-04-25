Sukses di Jakarta, Mika Daycare & Preschool Kini Ekspansi ke BSD

jpnn.com - JAKARTA - Mika Daycare & Preschool secara resmi membuka cabang ketiganya di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Sabtu (25/4).

Langkah strategis ini mengusung misi besar Supporting Women, Nurturing the Future.

"Kami ingin memosisikan diri bukan sekadar tempat penitipan anak, melainkan support system krusial bagi ibu bekerja agar dapat berkarya dengan tenang tanpa mengorbankan kualitas tumbuh kembang buah hati," kata Co-Founder Mika Daycare & Preschool, Marta Yuliana saat konferensi pers & peresmian Mika Preschool & Daycare BSD, Sabtu (25/4).

Dia menyadari peran perempuan dalam pertumbuhan ekonomi nasional sangatlah strategis. Namun, tantangan yang dihadapi ibu bekerja sering kali berat.

Banyak ibu berjuang menyeimbangkan peran profesional dan keluarga.

Oleh karena itu, Mika hadir untuk memberikan dukungan melalui pembukaan cabang ini.

"Jadi, orang tua bisa bekerja dengan fokus, sedangkan anak berada di lingkungan yang aman, terstruktur, dan mendukung tumbuh kembangnya," ujarnya.

Pandangan ini diamini oleh Senior Vice President of Human Capital Services Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sriyani Puspa Kinasih.