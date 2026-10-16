Sukses di Layar Lebar, Alas Roban Bakal Hadir Dalam Format Serial

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses dengan filmnya pada awal tahun ini, Alas Roban kini berlanjut dalam format serial. ANTV bersama Netflix kembali memperkuat kolaborasi dengan menghadirkan Alas Roban The Series.

Kehadiran serial tersebut menjadi kelanjutan kolaborasi ANTV dan Netflix dalam menghadirkan sinetron dengan kualitas yang lebih baik, yang dapat dinikmati penonton di mana saja dan kapan saja.

Alas Roban The Series kembali menggandeng Michelle Ziudith dan Fara Shakila sebagai Sita dan Gendis, ibu dan anak yang menjadi pusat cerita.

Bagi Michelle Ziudith, keputusan untuk kembali terlibat dalam proyek ini sempat memicu pergulatan batin yang cukup pelik. Hal itu berkaitan dengan pengalaman mistis yang dialaminya selama proses syuting film sebelumnya.

“Memang, waktu proses filmnya, aku terlalu banyak bicara tentang ketakutanku terhadap hal-hal mistis. Awalnya, aku tidak percaya, sampai akhirnya mengalami beberapa kejadian selama proses syuting film itu sendiri. Mungkin aku bisa bilang aku kapok, ya. Lalu, aku tidak menyangka kalau IP Alas Roban menjadi sebesar ini,” ujar Michelle Ziudith di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

“Aku bisa bilang ada sedikit konflik internal dalam diriku, apakah aku mau melewati hal-hal yang sama, kengerian dan teror-teror yang membuatku tidak bisa tidur selama berbulan-bulan setelah proses syuting,” sambungnya.

Meski sempat merasa kapok dan diliputi kekhawatiran akan pengalaman mengerikan yang mengganggu tidurnya selama berbulan-bulan, kecintaannya terhadap karakter dan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) Alas Roban membuat Michelle mantap kembali mengambil peran tersebut.

“Aku rasa, ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi bagian dari perjalanan panjang Alas Roban. Aku harus ambil, tidak boleh melewatkannya karena ini IP-ku. Aku juga senang banget bisa menjadi bagian dari perjalanan Unlimited untuk waktu yang panjang seperti ini. Aku berpikir, 'Jangan, ini judulku, ini yang aku sayangi banget.' Jadi, aku harus ikut,” kata Michelle Ziudith.