Sukses Dihadiri 1.000 Peserta, HGI Jakarta Domino Tournament 2026 Cetak Sejarah Baru
jpnn.com, JAKARTA - HGI Jakarta Domino Tournament di Jakarta International Velodrome resmi mulai berlangsung pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Perwakilan Higgs Games Island Ray menyampaikan acara itu sukses menghadirkan total lebih dari 1.000 peserta dan memperebutkan total hadiah senilai Rp 200 juta.
“Event bersejarah ini juga merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Jakarta,” kata Ray.
Menurut dia, jumlah peserta yang mencapai ribuan ini adalah bukti nyata bahwa domino yang awalnya permainan kasual telah bertransformasi menjadi olahraga kompetitif dengan peminat yang masif.
“HGI Jakarta Domino Tournament 2026 menjadi turnamen domino dengan skala terbesar yang pernah berlangsung di Jakarta,” ujar Ray.
Dia menuturkan kompetisi ini bukan sekadar soal hadiah tapi bagaimana olahraga pikiran bisa mendapatkan ruang.
"Hari ini bukan hanya tentang siapa berhasil menjadi juara. Tetapi juga bukti keseriusan kompetisi olahraga pikiran,” jelasnya.
Semangat Kompetisi di Venue Standar Internasional
HGI Jakarta Domino Tournament di Jakarta International Velodrome resmi mulai berlangsung pada Sabtu, 27 Juni 2026.
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