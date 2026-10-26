Sukses Dihadiri 2.000 Orang, Tarik Tombur Toba Putar Perekonomian Parapat
jpnn.com, JAKARTA - Tarik Tombur Toba di Pantai Atsari, Parapat, Simalungun, Sumatra Utara sukses dihadiri ribuan orang.
Pemrakarsa Tarik Tombur Toba Bane Raja Manalu menyampaikan panitia mencatat kunjungan ke Tarik Tombur Toba hampir mencapai 2.000 orang.
Dia berharap jumlah kunjungan tersebut meningkatkan perputaran ekonomi di Parapat dan kawasan Danau Toba.
“Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Acara perdana ini bisa dilakukan, dan akan buat yang lebih besar pada tahun depan,” ungkap Bane, Minggu (25/10).
Anggota Komisi VII DPR RI itu mengajak semua pihak untuk berkolaborasi membangkitkan pariwisata Parapat maupun kawasan Danau Toba lainnya.
Bane yakin, kebangkitan pariwisata akan menjadi mesin penggerak perekonomian masyarakat.
“Mari kolaborasi jadikan Danau Toba destinasi pilihan yang asyik. Sampai ketemu di Tarik Tombur Toba 2027,” ungkap Bane.
Tarik Tombur Toba edisi perdana digelar sehari penuh pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Diawali dengan lomba memancing di Danau Toba, lalu pentas seni dan lomba tor-tor, lomba memasak dan membuat sambal tombur, hingga diakhiri dengan hiburan musik yang menampilkan Musisi Sumatera Utara.
Pemrakarsa Tarik Tombur Toba Bane Raja Manalu menyampaikan panitia mencatat kunjungan ke Tarik Tombur Toba hampir mencapai 2.000 orang.
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