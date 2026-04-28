Sukses Finis Lomba Maraton, Penyandang Disabilitas Dapat Apresiasi Khusus dari Juragan 99

jpnn.com, MALANG - Ajang MS Glow For Men Malang Half Marathon 2026 yang digelar pada Minggu, 26 April 2026 lalu, menghadirkan kisah inspiratif dari salah satu pesertanya.

Fani Akbar, penyintas tunadaksa sekaligus Desainer Grafis di Juragan 99 Trans, berhasil menyelesaikan kategori 5K dengan catatan waktu 58 menit 38 detik.

Keberhasilan Fani menjadi simbol nyata dari kampanye Running for Passion yang diusung MS Glow For Men.

"Di tengah antusiasme sekitar 7.000 pelari, Fani membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk terus bergerak, berprestasi, dan mencapai garis finis," kata Founder J99 Corp. dan MS Glow For Men, Gilang Widya Pramana atau Juragan 99, Selasa (28/4).

Gilang memberikan apresiasi khusus kepada Fani berupa uang pembinaan senilai Rp10 juta dan plakat istimewa. Menurut Gilang, perjuangan Fani mencerminkan nilai utama yang dijunjung J99 Corp.

Fani adalah personifikasi dari semangat Champion yang dijunjung tinggi di J99 Corp. Sebagai karyawan di unit bisnis Juragan 99 Trans, mentalitas finish strong yang ditunjukkannya di lintasan lari adalah cerminan dari etos kerja juara.

"Itu adalah etos juara yang kami tanamkan kepada seluruh J99 People,” ujarnya.

Dia menyebutkan, sebagai brand yang mendorong gaya hidup sehat dan aktif bagi pria Indonesia, MS Glow For Men turut memberikan apresiasi atas pencapaian Fani Akbar.