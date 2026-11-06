Sukses Gelar Tur Asia, PREP Hadiahkan Lagu Baru

jpnn.com, INGGRIS - Setelah menjalani tur Asia, band indie-pop asal Inggris, PREP, kembali dengan single terbaru 'Who Can I Turn To'.

Lagu tersebut pekat dengan kelembutan nuansa soul yang dipasangkan dengan suara city pop khas PREP yang memberikan kehangatan alami dari alunan gitar akustik.

Who Can I Turn To merupakan hasil kolaborasi PREP bersama penulis lagu, sekaligus produser, pemenang Grammy Awards, Daniel Tashian. Dia banyak dikenal atas kontribusi dalam karya-karya milik Kacey Musgraves.

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Karya kolaboratif itu menyatukan estetika pop ciri khas PREP dengan sentuhan genre americana khas Daniel Tashian. Lagu yang berawal sebagai demo biasa pada umumnya, menempuh perjalanan dari London ke Nashville yang amat berkesan bagi PREP.

"Kami tahu kami ingin pergi ke Nashville dan menulis lagu bersama Daniel Tashian. Yang tidak kami ketahui adalah kami akhirnya sampai di sana di tengah badai es terburuk yang pernah melanda kota itu dalam beberapa dekade terakhir. Tapi Daniel menyalakan api unggun, menyambut kami, dan begitu kami mulai bermain, semuanya terasa luar biasa. Lagu ini benar-benar merangkum esensi perjalanan yang kami tempuh demi menghasilkan lagu ini bersama Daniel," ungkap PREP.

Lagu Who Can I Turn To ditulis tentang rasanya melihat ke sekeliling di masa yang sulit dan menyadari bahwa orang yang biasa bisa diandalkan sudah tidak ada.

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Menyeimbangkan melodi melankolis dengan ritme yang groovy menghasilkan perpaduan antara dua dunia yang memperkaya musicianship PREP sebagai sebuah band.

Dengan Who Can I Turn To, PREP terus menyempurnakan suara khas sambil memberi ruang bagi pengaruh baru untuk masuk.