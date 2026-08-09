Sukses Hadirkan 120 Musisi, The Sounds Project Siapkan Line-up Lebih Besar Tahun Depan

jpnn.com, JAKARTA - The Sounds Project sukses digelar di Ecovention & Ecopark Ancol, Jakarta selama tiga hari pada 7, 8, dan 9 Agustus 2026.

Mengusung tema Beyond Memories, lebih dari 120 musisi Indonesia dan internasional tampil bergantian di tujuh panggung berbeda, menjadikan The Sounds Project Vol. 9

sebagai salah satu perhelatan musik terbesar tahun ini dengan total hampir ratusan ribu penonton selama tiga hari.

Sebuah pencapaian yang menunjukkan bagaimana musik masih memiliki kekuatan untuk mempertemukan begitu banyak orang dari beragam latar belakang dalam satu ruang, satu pengalaman, dan menciptakan sebuah festival yang begitu besar, meriah, dan berkesan.

The Sounds Project Vol. 9 menjadi momen yang istimewa bukan hanya karena deretan musisi yang tampil, tetapi juga karena rangkaian program grassroots yang melibatkan kampus dan komunitas.

Berawal dari sebuah acara kampus kecil, The Sounds Project terus tumbuh hingga menjadi festival berskala besar tanpa meninggalkan semangat untuk memberikan ruang bagi generasi muda.

"Berawal dari sebuah acara kampus kecil, The Sounds Project terus tumbuh hingga menjadi festival berskala besar tanpa meninggalkan semangat untuk memberikan ruang bagi generasi muda. Dengan niat baik, semangat itu yang terus kami bawa hingga sekarang,” ungkap Gerhana Banyubiru (Ghana) selaku Festival Director The Sounds Project dalam keterangan resmi.

Tahun ini, melalui kolaborasi dengan Extra Joss Ultimate, hampir 300 band dan komunitas dari seluruh Indonesia mendaftar untuk mendapatkan kesempatan tampil di TSP Squad Stage Presented by Extra Joss Ultimate, membuka ruang bagi musisi pendatang baru dan band kampus untuk berbagi panggung.

Semangat melibatkan generasi muda di balik layar sebuah festival juga hadir melalui program volunteer dan internship selama enam bulan, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan festival, mulai dari perencanaan hingga eksekusi.