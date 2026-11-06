Sukses Jadikan Solo Raya Percontohan Aglomerasi, Ahmad Luthfi Raih Agglomeration Leadership Award

jpnn.com, KARANGANYAR - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan Agglomeration Leadership Award untuk kategori Regional Leadership and Governance dalam acara Soloraya Impact Award 2026 di Hotel Alana, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Kamis, 5 November 2026.

Luthfi dinilai mampu membangun ekonomi daerah berbasis wilayah aglomerasi. Bahkan, menjadikan wilayah Solo Raya sebagai percontohan pengembangan aglomerasi ekonomi di Jawa Tengah.

Melalui penghargaan itu, Luthfi berharap pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, membangun suatu daerah tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dengan berbagai pihak.

Slogan “toghether we can” (bersama kita bisa) yang sering disampaikan dalam membangun daerah dapat diimplementasikan melalui banyak hal, termasuk dalam hal aglomerasi wilayah.

Luthfi sengaja menjadikan Solo Raya merupakan percontohan pengembangan wilayah aglomerasi di Jawa Tengah, terutama terkait dengan aglomerasi ekonomi.

Kota Surakarta menjadi pusat jasa, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sementara daerah sekitarnya memiliki kekuatan di sektor industri, pertanian, dan pariwisata alam.

Potensi itu bisa dikembangkan dalam satu kesatuan agar antardaerah bisa saling menopang.