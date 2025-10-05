Sukses Kembangkan Bisnis, Felicya Angelista Boyong Penghargaan TOYP 2025

menu
Felicya Angelista berhasil memboyong penghargaan The Ten Outstanding Young Persons (TOYP) 2025 di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Foto: Tim TOYP 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron sekaligus pengusaha Felicya Angelista berhasil memboyong penghargaan The Ten Outstanding Young Persons (TOYP) 2025.

Felicya dinilai berhak mendapatkan meraih penghargaan karena berhasil mengembangkan bisnis produk kecantikannya, Scarlett.

Ini bukan kali pertama Felicya menyabet penghargaan yang diinisisasi Junior Chamber International (JCI) tersebut.

Kendati bukan kali pertama, Felicya mengaku terkejut saat mengetahui kabar dirinya kembali memenangkan penghargaan serupa.

"Pastinya enggak nyangka, kalau kaget sih engga ya. Karena udah pernah juga, cuma ya aku tetap grogi juga pas naik panggung. Deg-degan banget harus bicara di depan orang yang serius," kata Felicya Angelista di Gedung Sampoerna Strategic Sudirman, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Istri Caesar Hito tersebut menilai penghargaan ini menjadi tantangan tersendiri untuk memberikan dampak.

Dia mengaku senang perusahaannya dapat membuka peluang lapangan pekerjaan lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Felicya menganggap penghargaan tersebut sebagai anugerah dari Tuhan atas kerja kerasnya sebagai pengusaha selama ini.

