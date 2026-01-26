Sukses Kirim Tuna ke Jepang, PT Amy Pacific Morotai Siap Lanjutkan Ekspor Skala Besar

jpnn.com, AMBON - PT Amy Pacific Morotai sukses melaksanakan ekspor perdana produk perikanan berupa Frozen Yellowfin Tuna Blok ke Jepang melalui Bandara Internasional Pattimura, Ambon pada Kamis (22/1).

Dalam kegiatan yang berlangsung di bawah pelayanan dan pengawasan Bea Cukai Ambon, perusahaan ini mengirimkan 16 boks produk contoh dengan berat bersih 379,2 kilogram.

"Ekspor perdana ini menjadi langkah awal penjajakan pasar Jepang oleh PT Amy Pacific Morotai," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Ambon M. Farid Irfan M dalam keterangannya, Senin (26/1).

Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai Ambon memberikan asistensi dan pengawasan mulai dari pemenuhan perizinan hingga kelengkapan dokumen ekspor guna memastikan proses ekspor berjalan lancar sesuai ketentuan kepabeanan.

Produk perikanan yang dikirim merupakan salah satu komoditas unggulan asal Maluku yang telah memenuhi standar mutu dan persyaratan pasar Jepang.

Farid juga menyampaikan ekspor perdana ini menjadi langkah awal menuju rencana ekspor yang berkelanjutan oleh PT APM ke pasar Jepang.

“Apabila pengiriman sampel ini berjalan dengan baik, PT APM telah menyiapkan rencana ekspor lanjutan berbagai produk perikanan dengan skala yang lebih besar ke pasar Jepang,” ujar Farid.

Dia menegaskan Bea Cukai Ambon berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung rencana ekspor lanjutan tersebut melalui pendampingan yang berkelanjutan.