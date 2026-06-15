Sukses Lancar Rejeki Terlibat Film Horor Datang Akan Pergi

jpnn.com, JAKARTA - Starvision kembali bekerja sama dengan sutradara Upi dalam film terbaru berjudul Datang Akan Pergi.

Para pemain yang terlibat dalam film bergenre drama horor misteri tersebut baru saja diumumkan ke publik.

Datang Akan Pergi dibintangi oleh Iqby Gazza, Jeremie Moeremans, Nicholas Anderson, Baim Alkatiri, Widuri Puteri, Razan Zu, Surya Saputra, Amira Marissa Anita, Shareefa Daanish, Marissa Anita, Keysha Angelica.

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Selanjutnya ada nama Zack Lee, Ratu Felisha, Okan Kornelius, Izabel Jahja, Jofa Knoch, Arkhan Daud, Anasya Makahekum, Alesia Nishka, Gilbert Pattiruhu, Haydar Salishz, Ina Rosalien, Sari Nila, Benjamin Malaiholo, Afrian Arisandy, Dara Warganegara. Yeremia Luddin, Daffa Saputra, dan Farell Akbar.

Menariknya lagi, bakal ada penampilan spesial dari grup musik Sukses Lancar Rejeki dalam film Datang Akan Pergi.

Sukses Lancar Rejeki merupakan grup musik punk rock asal Bekasi yang dibentuk pada 1 Mei 2024 lalu.

Digawangi oleh pelajar (Mahes, Jalil, dan Bumbum), Sukses Lancar Rejeki mencuri perhatian melalui perilisan album perdana, Bisa Meledak, serta mini album Perang Sarung Gajah Moshing. Lagu Maling milik SLR viral di berbagai media sosial.

“Film Datang Akan Pergi menjadi kolaborasi terbaru saya bersama Pak Chand Parwez dan Starvision, dengan jajaran pemeran bintang dan nama-nama baru yang saya percaya dengan kualitas mereka. Semoga akan menjadi sajian drama horor misteri yang memberikan kesegaran di layar bioskop Indonesia,” ungkap penulis dan sutradara Upi.