Sukses Sumbang Emas WJC 2026, Tiga Atlet PB Djarum dan Pelatih Terima Bonus Total Rp200 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Bakti Olahraga Djarum Foundation memberikan apresiasi kepada tiga atlet muda PB Djarum atas torehan prestasi mereka di panggung World Junior Championships 2026.

Ketiga atlet yakni, Radithya Bayu Wardhana, Muhammad Luthfi Habibi dan Dian Ramadhani Mukti, berhasil menyumbangkan medali emas bagi Indonesia di turnamen Grade 1 BWF tersebut.

Selain itu, prestasi para atlet PB Djarum ini juga tak lepas dari peran tim kepelatihan yang telah mengarahkan taktik serta strategi sehingga para pemain meraih hasil optimal. Atas catatan gemilang tersebut, para atlet dan tim kepelatihan mendapatkan bonus dengan nilai total sebesar Rp200 Juta.

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Di nomor kejuaraan individu (Eye Level Cup) World Junior Championships 2026, Radithya Bayu Wardhana berhasil menapaki podium tertinggi usai melakoni “All Indonesian Final” di nomor tunggal melawan Fardhan Rainanda Joe lewat rubber game 15-9,11-15,15-8. Sementara, kejutan juga dihadirkan oleh ganda campuran Muhammad Luthfi Habibi/Dian Ramadhani Mukti yang berhasil mengalahkan pasangan China Feng Yi Lang/Li Meng Han setelah drama tiga gim 17-15,8-15,16-14.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, memberikan apresiasi kepada para atlet muda PB Djarum yang berjuang sekuat tenaga demi kejayaan Indonesia di panggung dunia. Ia berharap, kemenangan ini dapat menjadi pelecut motivasi dan bekal yang positif sebelum melangkah ke jenjang senior hingga akhirnya menjadi pebulutangkis elite dunia.

“Selamat kepada para atlet PB Djarum yang telah membuktikan diri di panggung dunia. Saya berharap, gelar juara ini dapat menjadi pelecut motivasi para atlet junior untuk dapat mencetak prestasi lebih tinggi lagi dan juga menjadi modal penting terutama ketika nanti melangkah ke jenjang senior, karena di level senior persaingan menjadi yang terbaik di dunia akan semakin ketat,” tutur Yoppy.

Selain itu, kemenangan ini diakui Yoppy memompa semangat PB Djarum dalam upaya menemukan bibit-bibit pebulutangkis berkualitas dari berbagai penjuru Indonesia. Pasalnya, para juara WJC 2026 yaitu Radithya Bayu Wardhana dan Dian Ramadhani Mukti merupakan lulusan Audisi Umum PB Djarum, sebuah program seleksi bagi atlet muda yang sudah dijalankan sejak dua dekade lalu.

“Kemenangan ini juga merupakan bukti bahwa proses pembinaan yang kami bangun harus dimulai sejak dini. Kami bersyukur, dua dari tiga atlet PB Djarum yang juara di WJC 2026 merupakan lulusan Audisi Umum PB Djarum."