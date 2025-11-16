Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Kemenekraf dan BPS Berdayakan Animator Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) secara resmi menyerahkan "Public Service Announcement (PSA)" Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal tersebut berlangsung dalam rangkaian Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Kegiatan 2025 serta Finalisasi Persiapan SE2026 di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekraf (Ekraf) Teuku Riefky Harsya kepada Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kedua institusi negara untuk terus berkolaborasi sesuai arahan Presiden Prabowo.

Menteri Ekraf dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis antara kedua lembaga, khususnya komitmen dalam memberdayakan Animator lokal dalam komunikasi publik instansi negara.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada BPS atas kolaborasi yang selama ini terjalin, dan kepada RUS Animation atas kerja sama pembuatan PSA Sensus Ekonomi 2026. Ini merupakan langkah konkret implementasi MoU antara Kemenekraf dan BPS dalam memperkuat komunikasi publik melalui pendekatan kreatif,” ujarnya.

Kolaborasi ini mempertemukan BPS dengan RUS Animation sebagai pelaku industri animasi nasional untuk menghasilkan materi sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat sekaligus memperkuat subsektor animasi sebagai bagian dari ekosistem Ekraf.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti merasa bangga dan mengapresiasi inisiatif dan kontribusi Kemenekraf dalam memfasilitasi kreator muda animasi tanah air dengan BPS.