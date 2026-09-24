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Sulap Hutan Jadi Kebun Sawit, Anggota DPRD Kampar Ini Tersangka

Sulap Hutan Jadi Kebun Sawit, Anggota DPRD Kampar Ini Tersangka
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Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro didampingi Kasubdit IV Tipidter Polda Riau AKBP Teddy Ardian. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau menetapkan anggota DPRD Kampar berinisial F sebagai tersangka penguasaan kawasan hutan untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Kawasan hutan yang dijadikan kebun sawit oleh F berada di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik menggelar perkara untuk menentukan status hukum pihak yang sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi.

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Dirkrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan membenarkan adanya penetapan tersangka tersebut.

“Sudah. (Tersangka) inisial F,” ujarnya.

Setelah penetapan tersebut, penyidik masih melakukan sejumlah langkah untuk merampungkan proses penyidikan.

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Berkas perkara nantinya akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk diteliti. “Lengkapi berkas perkara dan kirim ke JPU,” kata Ade.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Riau Zikrullah juga membenarkan pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai penetapan tersangka.

Kawasan hutan yang dijadikan kebun sawit oleh F berada di Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar.

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