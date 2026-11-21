jpnn.com, MANOKWARI - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Airlangga (Unair) mendampingi warga di Kawasan Transmigrasi Prafi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, untuk mengolah tumpukan kotoran ternak menjadi media budidaya cacing tanah.

Hal ini dilakukan guna mengatasi persoalan bau tidak sedap serta potensi pencemaran lingkungan permukiman, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Melalui program pelatihan dan pendampingan langsung, TEP Unair mengajarkan teknik pemanfaatan limbah peternakan sebagai media hidup sekaligus sumber pakan cacing.

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Program ini turut melibatkan kader lokal agar warga transmigran mampu mengembangkan usaha budidaya tersebut secara mandiri dan berkelanjutan.

Inisiatif ini mendapat sambutan antusias dari warga karena memberikan keterampilan baru yang aplikatif. Salah seorang warga peserta pelatihan, Sarjito, mengaku terbantu dengan adanya solusi pengolahan limbah ternak yang selama ini menjadi keluhan di lingkungannya.

"Awalnya kami bingung mau dikemanakan tumpukan kotoran ternak yang sering bikin lingkungan sekitar bau. Berkat pelatihan dan bimbingan dari teman-teman Ekspedisi Patriot Unair, kami jadi tahu cara mengolahnya," ujar Sarjito, Sabtu (14/11/2026).

Ia menambahkan, keterampilan merawat cacing dari nol yang diperoleh warga kini menumbuhkan harapan baru bagi perekonomian keluarga di kawasan tersebut.

"Sekarang kami belajar merawat cacing dari nol, dan kami optimistis usaha budidaya ini ke depannya bisa mendatangkan tambahan penghasilan bagi warga kampung," kata Sarjito.