jpnn.com, JAKARTA - Persoalan penumpukan sampah plastik dan ancaman banjir tahunan masih menjadi tantangan serius bagi warga Desa Pucangro, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan.

Merespons kondisi tersebut, tim Program Aksara Mahasiswa Berdampak 2026 dari Universitas Islam Darul ’Ulum (Unisda) Lamongan turun tangan menghadirkan solusi konkret berbasis ekonomi sirkular.

Mereka menyulap limbah plastik jenis Low-Density Polyethylene (LDPE) seperti kantong kresek, kemasan saset, dan plastik film menjadi Eco Paving Block berkualitas tinggi dengan dukungan teknologi Building Information Modeling (BIM) Simulation.

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Ketua Tim Aksara Unisda Dr. Ir. Annisa' Carina, M.Pd., IPP. mengungkapkan bahwa program bertajuk penguatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) ini tak sekadar berfokus pada pemilahan sampah, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi.

"Kami mengintegrasikan teknologi BIM Simulation untuk merancang simulasi tiga dimensi Eco Paving Block. Langkah ini mencakup perencanaan bentuk, dimensi akurat, hingga estimasi biaya produksi per buah agar siap dikembangkan secara terukur," ujar Annisa, Kamis (19/11).

Berdasarkan pendataan awal di Bank Sampah Margo Mulyo Pucangro, terdata sebanyak 7,9 kilogram limbah plastik LDPE hasil sisa aktivitas rumah tangga warga.

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Tanpa penanganan khusus, sampah-sampah anorganik tersebut berpotensi menyumbat saluran drainase dan memperparah luapan banjir saat musim hujan tiba.

Inisiatif pengolahan limbah ini mendapat respons positif dari berbagai pihak. Pengelolaan bahan baku di lapangan melibatkan penuh jajaran Bank Sampah Margo Mulyo dan 33 pemuda Karang Taruna Dwi Mulya Desa Pucangro.