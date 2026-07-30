menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Sule Akhirnya Ucapkan Selamat untuk Nathalie Holscher dan Aripat

Sule Akhirnya Ucapkan Selamat untuk Nathalie Holscher dan Aripat

Sule Akhirnya Ucapkan Selamat untuk Nathalie Holscher dan Aripat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sule berjumpa dengan Nathalie Holscher dan Aripat. Foto: Instagram/nathalieholscher

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule akhirnya bertemu dengan mantan istrinya, Nathalie Holscher yang baru menikah lagi dengan Arief Fadli alias Aripat.

Momen tersebut dibagikannya dalam vlog terbaru yang diunggah di YouTube.

Dalam video tersebut, Sule tampak berjumpa dengan Nathalie Holscher sekaligus anaknya, Adzam.

Baca Juga:

Dia dan mantan istrinya itu terlihat saling berbincang dengan akrab.

"Kamu enggak kasih selamat buat aku?" tanya Nathalie Holscher.

"Kan sudah, selamat ya, semoga samawa," jawab Sule.

Baca Juga:

Tidak hanya bertemu Nathalie Holscher, Sule juga terlihat berjumpa dengan Aripat.

Momen tersebut turut dibagikan oleh Nathalie Holscher melalui akun miliknya di Instagram.

Komedian Sule akhirnya bertemu dengan mantan istrinya, Nathalie Holscher yang baru menikah lagi dengan Arief Fadli alias Aripat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI