Sule Akhirnya Ucapkan Selamat untuk Nathalie Holscher dan Aripat

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule akhirnya bertemu dengan mantan istrinya, Nathalie Holscher yang baru menikah lagi dengan Arief Fadli alias Aripat.

Momen tersebut dibagikannya dalam vlog terbaru yang diunggah di YouTube.

Dalam video tersebut, Sule tampak berjumpa dengan Nathalie Holscher sekaligus anaknya, Adzam.

Dia dan mantan istrinya itu terlihat saling berbincang dengan akrab.

"Kamu enggak kasih selamat buat aku?" tanya Nathalie Holscher.

"Kan sudah, selamat ya, semoga samawa," jawab Sule.

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Tidak hanya bertemu Nathalie Holscher, Sule juga terlihat berjumpa dengan Aripat.

Momen tersebut turut dibagikan oleh Nathalie Holscher melalui akun miliknya di Instagram.