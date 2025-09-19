Sule Beri Penjelasan Soal Sakit yang Diderita

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule mengungkap kondisi kesehatannya setelah dikabarkan sakit beberapa waktu lalu.

Dia mengakui sempat mengalami gejala tifus dan kelelahan akibat aktivitas yang cukup padat.

"Sebetulnya gejala tifus, kecapaian," kata Sule saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Saat gejala tifus, ayah Rizky Febian itu menggigil hingga beberapa hari.

Akan tetapi, Sule tetap sibuk beraktivitas lantaran jadwal pekerjaan.

"Mengecek (kondisi) setelah tiga minggu," jelas pelantun Susis itu.

Setelah diperiksa dokter, Sule ternyata dinyatakan mengalami tifus.

Dia kemudian diminta untuk istirahat total selama beberapa hari.