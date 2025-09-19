menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Sule Beri Penjelasan Soal Sakit yang Diderita

Sule Beri Penjelasan Soal Sakit yang Diderita

Sule Beri Penjelasan Soal Sakit yang Diderita
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komedian Sule. Foto: Instagram/ferdinan_sule

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule mengungkap kondisi kesehatannya setelah dikabarkan sakit beberapa waktu lalu.

Dia mengakui sempat mengalami gejala tifus dan kelelahan akibat aktivitas yang cukup padat.

"Sebetulnya gejala tifus, kecapaian," kata Sule saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Saat gejala tifus, ayah Rizky Febian itu menggigil hingga beberapa hari.

Akan tetapi, Sule tetap sibuk beraktivitas lantaran jadwal pekerjaan.

"Mengecek (kondisi) setelah tiga minggu," jelas pelantun Susis itu.

Baca Juga:

Setelah diperiksa dokter, Sule ternyata dinyatakan mengalami tifus.

Dia kemudian diminta untuk istirahat total selama beberapa hari.

Komedian Sule mengungkap kondisi kesehatannya setelah dikabarkan sakit beberapa waktu lalu. Dia mengakui sempat mengalami...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI