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Sule Ungkap Kesan Pertama Bertemu Calon Istri Andre Taulany, Begini Katanya

Sule Ungkap Kesan Pertama Bertemu Calon Istri Andre Taulany, Begini Katanya
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Sule, komedian sekaligus penyanyi. Foto: Instagram/ferdinan_sule

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule mengaku pernah bertemu dengan Amanda Rigby, perempuan yang dikabarkan akan menjadi pasangan baru Andre Taulany.

Dalam pertemuan tersebut, Sule menilai Amanda merupakan sosok yang menyenangkan ketika diajak berinteraksi.

"Baik orangnya, baik, santai, lemah lembut, lucu juga. Terus kalau ketemu sama kita-kita asyik lah, cocok lah, ya,” ujar Sule, dikutip dari kanal Trans7 di YouTube, Minggu (20/9).

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Tak hanya berbincang, Sule mengaku sempat menyampaikan pesan kepada Amanda mengenai cara membangun hubungan yang harmonis.

Menurut Sule, kecocokan dalam hubungan tidak selalu hadir sejak awal. Pasangan perlu membangun kecocokan melalui komunikasi dan saling memahami.

“Saya bilang, enggak ada pasangan yang cocok, tetapi saling mencocokkan. Makanya kalau ada yang bilang, ‘Aku cocok nih sama yang ini’, saya bilang enggak mungkin dan belum tentu. Namun, untuk bisa cocok harus saling memahami,” tuturnya.

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Sule juga mengingatkan Andre agar tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah kembali.

Dia menyerahkan keputusan tersebut kepada Andre dan berharap sahabatnya itu dapat menjalani kehidupan dengan bahagia bersama pasangan pilihannya.

Sule mengungkap kesannya setelah bertemu Amanda Rigby yang dikabarkan menjadi pasangan baru Andre Taulany.

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